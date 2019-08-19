Kırıkkale'de emekliler TOKİ'den ev sahibi oldu

-Kura töreni

-Kuraya katılanlardan detay

-Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın konuşması

-Başkan Saygılı kura çekimi yaparken

-Engelli oğluna ev çıkan Ertuğrul Çetinkaya röportaj

-Gözyaşlarına boğulan Şirin Çakıcı, röportaj

-Annesi adına kuraya katılan Hatice Kılıcöz röportaj

-Detaylar



( KIRIKKALE )- Kurada ev sahibi olmaya hak kazananlar sevinç gözyaşı döktü KIRIKKALE



- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırıkkale'de yapımı tamamlanan 929 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından, Türkiye genelinde 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Kırıkkale'de yapımı tamamlanan 39 bloktan oluşan 929 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi. Kurada hak sahiplerinin mutluluğu ve gözyaşları bir arada yaşandı. TOKİ tarafından alt gelirli aileler için yaptırılan konutlara yoğun başvuru yapıldı. Kuraya girecek 929 konut için yaklaşık bin 473 kişi başvuru yaptı. Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonunda noter huzurunda düzenlenen kura çekimiyle 2+1 konutlar, 3+1 konutlar için hak sahibi çekilişle belirlendi. İlk önce şehit ailelerine ardından engelliler ve emekliler için kura çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşayarak gözyaşı döktü. "Bundan sonra ki etapların devamını yapacağız" Törende konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Bir ev sahibi olmak istiyorsunuz, en doğal hakkınız. İnşallah Rabbim de size nasip eder. Biz burada böyle bir işe başladığımız da ne kadar talep gelir diye bilmiyorum açıkçası bugünkü hadise gösteriyor ki yapılırsa yenisi yine talep gelecek. Aslında sayımız fazla 929 tane konutumuz var. bin 473 de müracaatınız olmuş. Bugün burada çıkmayanlar sakın üzülmesinler. İnşallah sözümüz söz, çıkmayanlar için de bundan sonraki etapların devamını da yapacağız" dedi.

Engelli oğluna kurada ev çıkan Ertuğrul Çetinkaya, "Oğlum adına girdik buraya. Oğlum çok istiyordu, ev sorunumuz vardı. Hem de asansörlü olması onun engelli arabasının inip çıkması çok önemliydi. Nasip oldu çok teşekkür ediyorum katkısı olanlara. Özellikle devletimize çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı, fırsatı sundukları için milletimize sundukları için" şeklinde konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'ya teşekkür eden Şirin Çakıcı, "Sevincimden ağladım. Evim yoktu 'Şirin Çakıcı' deyince sevincimden ağladım. Kaç senedir ev hayali kuruyordum. Bu yaz aha çıktı diye bekliyordum. Ama çıkacak diyordum ben. Güveniyordum belediye başkanımıza" ifadelerini kullandı.

