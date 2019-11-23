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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırıkhan'da 900 nar fidanı dağıtıldı - HATAY

Kırıkhan'da 900 nar fidanı dağıtıldı - HATAY

- Mahalleliye dağıtılan nar fidanları - Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın konuşması - Kırıkhan İlçe Tarım Müdürü Ali Temizkan'ın açıklaması - Mahallede bahçeye fidan dikilmesiKırıkhan'da 900 nar fidanı dağıtıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın Kırıkhan ilçesinde, 900 "Kara Mehmet Narı" fidanı dağıtıldı.AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Delibekirli Mahallesi'nde gerçekleştirilen fidan dağıtımında yaptığı konuşmada, coğrafi şartlar nedeniyle bölgenin en iyi narının Kırıkhan'da yetiştiğini söyledi.

"Kara Mehmet Narı"nın özel olduğunu vurgulayan Yayman, "Türkiye’yi gezen ve Türkiye’nin lezzetlerini bilen biri olarak söylüyorum, bu nar Türkiye’nin en iyi narıdır. Bu lezzeti bütün Türkiye bilsin istiyorum, bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz." dedi.
Yayman, Kara Mehmet Narı'na coğrafi işaret almak için de çalışmalara başladıklarını sözlerine ekledi.

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