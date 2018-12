Kırık Bir Aşk Hikâyesi ile müthis konser İzle

-Yeşilçam’ın usta yönetmeni Zafer Par’ın açıklamaları



( BALIKESİR ) BALIKESİR - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Gönül Tuna Türk Müziği Topluluğu, Türkiye’de bir ilke imza attı. Topluluk, başrollerini Kadir İnanır ile Hümeyra’nın paylaştığı, yönetmenliğini Ömer Kavur’un üstlendiği ve 1981 yılında Ayvalık’ta çekilen ‘Kırık Bir Aşk Hikayesi’ filminin her sahnesine ayrı bir şarkı uyarlayarak ilginç bir konser verdi. Ayvalık Belediyesi’ne ait İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen “Kırık Bir Aşk Hikayesi Türk Müziği Konseri” adını taşıyan etkinlikte, Şef Gönül Tuna’nın eşliğinde Türk Sanat Müziğinin en güzel eserleri, filmin süresi olan 1 saat 33 dakika süresince sanatseverlere sunuldu. Topluluk bir yandan konser verirken, aynı anda da sahnede kurulan perdede film sessiz bir şekilde sanatseverlere izlettirildi. Sanatseverlerin salonda boş yer bırakmayarak yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz konserde, Gönül Tuna ve sahnedeki sanatçıların başarılı performansları konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Konseri izleyenler arasında bulunan Kırık Bir Aşk Hikayesi filminin süpervizörü usta yönetmen Zafer Par muhabirimize yaptığı açıklamada, filmin 1981 yılında Ayvalık’ta çekildiğini hatırlatarak, “Gönül Tuna hanımefendi öyle bir proje hazırlamış ki, fonda film akarken, filmin her sahnesinde de o konuyu anlatan eserler koro tarafından seslendirildi. Filmin her karesine ve sahnesine uyarlanan Türk Sanat Müziği eserleri ise son derece başarı olarak icra edildi. Doğrusu bu inanılmaz başarılı olmuş. Sanırım bu tür konser sadece Türkiye’de değil, Dünya’da bir ilk oldu. Bir filme her sahnesine göre bir buçuk saatlik şarkı bestelemek ilk kez oluyor. Bu film benim çekimlerini yaptığım en çok sevdiğim film olduğu için de bu konser enim için son derece anlamlı oldu. ” dedi.

Bu anlamlı konserde Ayvalık Kaymakamı, Belediye Başkanı olmak üzere protokol üyelerini de görmeyi çok istediğini ama bu isteğinin gerçekleşmediğini ifade eden Yeşilçam’ın ünlü yönetmeni Zafer Par, “Bırakın konsere gelmeyi, keşke bir çiçek yada telgraf gönderselerdi. Ama olmadı. Çok üzüldüm. “ diye konuştu.

Kırık Bir Aşk Hikâyesi filmini çekildiği 1981 yılında Yaşar Kemal’in köyü Hemite’de; başrollerini Türkan Şoray ile Ahmet Mekin’in oynadığı “Yılanı Öldürseler” filminin çekimlerini gerçekleştirdiğini aktaran usta yönetmen Par, “O dönemde büyük bir kaza geçirmiştim. Kazada sol kolumdan ciddi bir şekilde yaralanmıştım. 5 buçuk ay süresince Adana’da kaldım. O yılın 31 Mayıs’ında geçirmiştim kazayı, Eylül’ün 8’inde her zaman rahmetle andığım Ömer Kavur beni aradı. Kırık Bir Aşk Hikayesi filmini çekmemi istedi. Ben de ‘Ağabey kolum çok fena bir halde. Sürekli kanıyor. Çok rahatsızım. Bu yüzden de çekemem’ dedim. Bacaklarımda da sorun olduğu için tekerlekli sandalye ile dolaşıyordum o zamanlar. ‘Gel sen. Ayvalık’ta kolunu tedavi ettiririz. Bu filmin süpervizörlüğünü sen yap.’ dedi.

Bende kabul ettim. O sayede de Ayvalık’a geldim. Bu güzel ilçeye aşık oldum ve Ayvalık sevdam da ondan sonra başladı” ifadelerini kullandı.