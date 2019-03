Kırgızistanlı doktorlar, Kastamonu’da eğitiliyor

-Doktorların ziyareti

-Detaylar



( KASTAMONU )- 120 Kırgız hekim, Türkiye'de aldıkları eğitimlerle hastalara umut olacak KASTAMONU



- Kırgızistan’da görev yapan doktorlara, Kastamonu’da hem uygulamalı hem de pratik eğitim veriliyor. Kırgız Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Vakfı, Kastamonu Üniversitesi ile Özel Anadolu Hastanesi tarafından imzalanan anlaşma çerçevesinde, Kastamonu’da meslek içi eğitim ve tecrübe değişimi için gelen Kırgızistanlı doktorlar, 15 günlük hem uygulamalı hem de pratik eğitimlerini tamamladı. Eğitimlerini tamamlayan doktorlar, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kırgızistan Cumhuriyet Kazakistan Genel Konsolosu ve eski Gençlik ve Çalışma Bakanı Aliyasbek Alımkulov, Kırgızistan Devlet Tıp Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Nurbek Atakulov, değişim için gelen doktorlara eşlik etti. “Tıp’ta büyük gelişme sağlayan Türkiye’yi model adıyoruz” Ziyarette konuşan Kırgızistan Cumhuriyeti Kazakistan Genel Konsolosu ve Eski Gençlik ve Çalışma Bakanı Aliyasbek Alımkulov, “Doktorlar her ülke için stratejik öneme sahip. İnşallah doktorlarımız buradan aldıkları tecrübe ve eğitimle Kırgızistan’a dönecekler, yaraları tedavi edecekler. Hem gönül yaralarını tedavi edecekler hem de Kırgız-Türk kardeşliğine hizmet etmiş olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti’nde tıp sektörü son 10 yıldır çok büyük bir gelişme kat etti. Özellikle sağlık turizminde önemli bir noktaya ulaştı. Takip ettiğimiz kadarıyla Avrupa gibi gelişmiş ülkelerden hatta Latin Amerika’dan buraya gelip tedavi görenleri biliyoruz. Türk tıp’ının dünyada hak ettiği yeri sahiplendiğini, hak ettiği yere geldiğini düşünüyoruz. Bu tecrübeyi de bizim tıpçılara aktarmak istedik” dedi.

“Kırgızistan’ın her bölgesinden doktorları Kastamonu’da eğitime tabi tutacağız” Kırgız-Türk ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını söyleyen Alımkulov, “Kırgızistan’ın belli bölgesinden değil her bölgesinden tıpçıları getirmek suretiyle Kırgızistan’ın tamamını kapsayacak şekilde proje geliştirdik. Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız bu seneyi bölgesel kalkınma yılı ilan etmesiyle bu projemiz örtüşmektedir. Bizim Kırgız hükumetimiz, Başbakanımız ve Meclis başkanımız bu proje için teşekkürlerini ilettiler. Gelecekte tıpçılarımızın elinden tedavi görecekler adına Allah razı olsun diyor ve Kırgız milleti adına da şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

“15’er günlük periyotlar halinde şimdilik 1 yıl boyunca yeni guruplar gelecek” Hazırlanan proje kapsamında şu anda 120 Kırgızistanlı hekimin Kastamonu’da eğitime tabi tutulacağını belirten Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise, “Kırgızistan’daki hekimlerimizin ve sağlıkçılarımızın kısa teorik ve pratik eğitimlerini yaptırabileceğimiz bir projeyi beraber başlattık. Bu çalışma doğrultusunda 10 kişilik ilk hekim grubumuz 15 günlük tecrübe ve teorik-pratik eğitimle alakalı çalışma yapmak üzere Kastamonu’da bulunuyorlar. Bu çalışmada 15’er günlük periyotlar halinde yeni gruplar gelecek ve o gruplar yıl boyunca buradaki çalışmalarını tamamlayıp Kırgızistan’a hizmet etmek üzere tekrar dönecekler. Tıp Fakültemizin ve Anadolu Hastanemizin koordinasyonuyla beraberce bir çalışma yürütüyoruz. Teorik eğitimler Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki hekim hocalarımız ve Anadolu Hastanesi’ndeki hekimlerimizle devam ettirildi. Pratik eğitimler, ameliyatlar da dahil Anadolu Hastanesi’nde yapıldı” şeklinde konuştu.

“Kastamonu’ya gelmek bizim için paha biçilmez bir tecrübe oldu” Değişim programı için Kastamonu’ya gelen Kırgızistan’da Genel Cerrahi Uzmanı Bekbolot Begaliev ise, “Üniversitenizden memnun kaldığımızı belirtiyor ve bize her türlü imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Buraya gelince ortamdan çok hoşnut olduk. İkinci olarak Anadolu Hastanesi’nde teorik eğitimin yanında pratik olarak bir şeyler öğrenmek de çok büyük katkı yaptı. Normal şartlarda ameliyatlara katılmak kolay değildi ancak Anadolu Hastanemiz pek çok ameliyata aldılar bu bizim için paha biçilmez bir tecrübe oldu. Bu projeden çok memnun kaldığımızı ve istifade ettiğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı. Türkiye'deki hasta doktor ilişkisine hayran kaldılar Kırgız Devlet Tıp Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Nurbek Atakulovise de şunları söyledi: “Buraya gelmiş olmamız bizim için gerçekten çok değerli bir tecrübe oldu. Benim akademisyen olarak dikkatimi çeken en önemli hususlar buradaki insanların insanlara kibar davranışları oldu. Hastanedeki doktorlarımızın hasta-doktor ilişkilerindeki mütevazılıklarını görmüş olmamız tıp camiamız için de önemli bir gözlem oldu. Hem insanların bizim gibi konuklara olan davranışları hem doktorların hastalarına olan davranışları bizi en çok etkileyen nokta oldu.”