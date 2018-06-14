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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde mezuniyet coşkusu - BİŞKEK

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde mezuniyet coşkusu - BİŞKEK

- Mezuniyet programından detaylar - Konuşmacılar - Keplerin fırlatılmasıKırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesinde mezuniyet coşkusuBİŞKEK (AA) - Türkiye'nin Kırgızistan'da 1995'te kurduğu Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesinden (KTMÜ) mezun olan 834 öğrenci için tören düzenlendi.
Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, iki ülke milli marşları okundu ve mezunlar ant içti.Törene katılan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, bir gurur kaynağı olan üniversitenin mezuniyet töreninde mezunlarla olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
Fırat, "Bugün 800'ü aşkın mezunun verildiği Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye ve Kırgızistan için, ortaklığımız, dostluğumuz ve kardeşliğimiz için çok önemlidir. Hayırlı uğurlu olsun. Canıgönülden kutluyorum. Kolay kısım bitti. Bundan sonra hayata başlıyor. Allah kolaylık versin. Yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı da Türkiye, Kırgızistan ve Türk dünyasının geleceğine hizmet edecek öğrencilere mezuniyet coşkusunu yaşatan Kırgızistan ve Türkiye'ye teşekkür etti.Balcı, dünyanın 5 kıtasında ve 34 ülkesinde kendi işini kuran daha önceki mezunlarla iletişim halinde olduklarını söyleyerek, "Üniversitenin sağladığı tüm imkanlardan yararlanan mezunlarımıza güveniyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun." diye konuştu.
Bu yıl üniversite birincisi olan İlahiyat Fakültesi İslam Bilimleri Bölümü mezunu Gülnur Talaybekova'nın yanı sıra ikinci ve üçüncüler ile fakülte birincilerine, Türkiye, Özbekistan, Türkmenistan büyükelçileri tarafından ödül takdim edildi.Yaş kütüğüne plaket çakan üniversite birincisi Talaybekova, öğretmenlerine ve annesine teşekkür etti. Törende, mezunlar üniversite marşı okuduktan sonra keplerini havaya fırlattı.Sanatçıların konser verdiği tören, havai fişek gösterisi ile sona erdi.

Havai Fişek Gösterisi Öğretmenler Büyükelçiler Mezuniyet Töreni Havai Fişek 

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