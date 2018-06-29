Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dolayı tebrik etti - BİŞKEK
- Meclis Başkanı Dastan Cumabekov'un açıklamasıKırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov: - "Son yüzyılda İslam ve Türk dünyasına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iyilikleri ve işleri, başka hiç kimse yapmadı. Türkiye halkı bu nedenle Erdoğan'a seçimlerde destek verdi"BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.Meclis Başkanı Cumabekov, yasama döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki seçim sonuçlarının kendisini çok heyecanlandığını belirterek "Türkiye'deki seçim sonuçlarını, başta ABD, Avrupa ve Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünya merakla bekliyordu." dedi. Cumabekov, "Son yüzyılda İslam ve Türk dünyasına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iyilikleri ve işleri, başka hiç kimse yapmadı. Sayın Erdoğan'ın başında olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türk dili konuşan ülkelere ve halklara yaptığı yardımları hiç kimse yapmadı. Burada açıkça söylüyorum. Türkiye halkı, bu nedenle Erdoğan'a seçimlerde destek verdi. Bu nedenle ben çok mutluyum. Bu tarihe geçecek bir gelişmedir." diye konuştu. Erdoğan'ın İslam dünyasına gönderdiği mesajlara büyük değer verdiğini dile getiren Cumabekov, "Sayın Erdoğan'ın Türkiye devletine, İslam dünyasına, Türk Dili Konuşan Ülkelere mesajları ve işleri de bir o kadar önemlidir. Sayın Erdoğan'a sağlık ve işlerinde kolaylık diliyorum. Kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Daha önce de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmiş ve eylül ayında Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyareti sabırsızlıkla beklediklerini vurgulamıştı.