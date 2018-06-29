Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dolayı tebrik etti - BİŞKEK

Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dolayı tebrik etti - BİŞKEK

- Meclis Başkanı Dastan Cumabekov'un açıklamasıKırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov: - "Son yüzyılda İslam ve Türk dünyasına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iyilikleri ve işleri, başka hiç kimse yapmadı. Türkiye halkı bu nedenle Erdoğan'a seçimlerde destek verdi"BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti.Meclis Başkanı Cumabekov, yasama döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında Türkiye'deki seçim sonuçlarının kendisini çok heyecanlandığını belirterek "Türkiye'deki seçim sonuçlarını, başta ABD, Avrupa ve Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünya merakla bekliyordu." dedi.
Cumabekov, "Son yüzyılda İslam ve Türk dünyasına Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iyilikleri ve işleri, başka hiç kimse yapmadı. Sayın Erdoğan'ın başında olduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin Türk dili konuşan ülkelere ve halklara yaptığı yardımları hiç kimse yapmadı. Burada açıkça söylüyorum. Türkiye halkı, bu nedenle Erdoğan'a seçimlerde destek verdi. Bu nedenle ben çok mutluyum. Bu tarihe geçecek bir gelişmedir." diye konuştu.
Erdoğan'ın İslam dünyasına gönderdiği mesajlara büyük değer verdiğini dile getiren Cumabekov, "Sayın Erdoğan'ın Türkiye devletine, İslam dünyasına, Türk Dili Konuşan Ülkelere mesajları ve işleri de bir o kadar önemlidir. Sayın Erdoğan'a sağlık ve işlerinde kolaylık diliyorum. Kendisini seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.Daha önce de Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov Erdoğan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmiş ve eylül ayında Kırgızistan'a yapacağı resmi ziyareti sabırsızlıkla beklediklerini vurgulamıştı.

İslam Basın Toplantısı Toplantı Beko 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!Almanyada İslam Karşıtı Gösteriler Büyüyor!
Amerikalı Mankenler İran'daAmerikalı Mankenler İran'da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı