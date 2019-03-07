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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kırgızistan'daki Ahıskalı Türkleri Regaip Kandili'ni kutladı - BİŞKEK

Kırgızistan'daki Ahıskalı Türkleri Regaip Kandili'ni kutladı - BİŞKEK

- Camideki cemaat - Vaaz edilmesi - Duaların edilmesi - Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal'ın açıklaması - Ziya Balabekov'un açıklamasıKırgızistan'daki Ahıskalı Türkleri Regaip Kandili'ni kutladıBİŞKEK (AA) - Kırgızistan'da yaşayan Ahıskalı Türkleri, üç ayların başlangıcı Regaip Kandili'ni kutladı.Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, ülkenin kuzeyindeki Çuy bölgesinde bulunan Stepnoye köyünde Ahıska Türk topluluğu için kandil programı düzenledi.
Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, köy camisinde yatsı namazı öncesinde cemaate Regaip Kandili hakkında vaaz verdi.Programda din görevlilerince Kuran - ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi.AA muhabirine açıklama yapan Ünal, Kırgızistan'da Regaip Kandili münasebetiyle Ahıskalı Türkleri ile bir araya geldiklerini belirterek, "Din görevlileri olarak kardeşlerimiz için bir program hazırladık. Programda Kur'an Kerim tilavetinin ardından kandil sohbeti yapıldı. Geceyi dualarla ihya ettik. Rabb'imiz daha nice Regaip kandillerine kavuşmayı cümlemize nasip etsin." dedi.
Regaip Kandili'ni idrak eden Ahıska Türkleri'nden Ziya Balabekov, Türkiye'den Kırgızistan'a gelerek kandili kendileriyle kutlayan din görevlilerine teşekkür etti.Balabekov, "Allah'a şükür olsun ki Regaip Gecesi'ne ulaştık. Türkiye'den gelen din görevlileri Regaip Kandili'nin önemini anlattı. Allah onlardan razı olsun. İbadetimizi yerine getirdik. Vaazı dinledik. Çok faydalı bir gece oldu." diye konuştu.

Kutlay Muhabir İbadet Gesi Kandil 

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