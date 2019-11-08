Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı - BİŞKEK

Kırgızistan'da tüp patladı: 1 ölü, 12 yaralı - BİŞKEK

- Patlamanın olduğu binadan genel görüntüler - Güvenlik önlemi detayları - Olay yeri inceleme çalışmaları - Patlayan tüplerden detaylarBİŞKEK (AA) - Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'te bir kafede meydana gelen tüp patlamasında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.Bir iş merkezinin birinci katındaki kafede öğle saatlerinde tüp patladı.Görgü tanıkları, iki patlama sesi duyduklarını belirtti.
Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralananlar, polis araçları ve ambulanslarla hastaneye taşındı.İtfaiye ekipleri işletmenin mutfak bölümünde bir kadının cesedi bulundu.Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, kafede 1 kadın işçinin öldüğü ve 3'ü çocuk toplam 12 kişinin yaralandığı belirtildi.Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, patlamayla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapılması talimatı verdi.

Tüp Patlaması Kadın İşçi Patlama Sesi Bakanlık Tüp Patladı 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
İzmir'in kadın itfaiyecileriİzmir'in kadın itfaiyecileri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı