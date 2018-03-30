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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kırgızistan'da Aytmatov'un tiyatroya uyarlanan 'Cemile' oyununun galası yapıldı - BİŞKEK

Kırgızistan'da Aytmatov'un tiyatroya uyarlanan 'Cemile' oyununun galası yapıldı - BİŞKEK

Kırgızistan 'da Aytmatov'un tiyatroya uyarlanan "Cemile" oyununun galası yapıldı - BİŞKEK - Galadan detaylar - Tiyatro oyunundan detaylarBİŞKEK (AA) - Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un "Cemile" adlı eserinden uyarlanan tiyatro oyununun galası Kırgızistan 'ın başkenti Bişkek'te yapıldı.Televizyon sunucusu Assol Moldokmatova'nın yapımcılığını üstlendiği oyunun Frunze Restoranı'nda yapılan galasına merhum Aytmatov'un ailesi, büyükelçiler, politikacılar, sanatçılar, sinema ve tiyatro oyuncuları, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Oyundan önce Aytmatov'un hayatını konu alan belgesel film gösterildi.Gala sonunda oyuncuları tek tek sahneye davet eden Moldokmatova, "Bu oyunu, eserlerinde aşık olmayı, sevmeyi, bağlı kalmayı, vatanseverliği, vatan ile gurur duymayı ve daima güzel kalmayı öğreten büyük yazar Cengiz Aytmatov'u ve eserini yurt içinde ve yurt dışında bir kez daha tanıtmak ve canlandırmak amacıyla sahneledik." dedi.
Moldokmatova, oyunu 24 Nisan ile 5 Mayıs arasında Türkiye'de 5 şehirde sahneleyeceklerini belirterek, bu oyunun dünyaya duyurulmasında katkıda bulunan Anadolu Ajansı (AA) ve TRT AVAZ'a minnettar olduğunu dile getirdi.Bişkek İl Meclisi Başkanı Almaz Kenenbayev da Aytmatov'un dünya edebiyatına büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Aytmatov'un eserleri, sadece Kırgız halkının mirası değildir, tüm dünyanın mirasıdır. Aytmatov'un eserleri, 165'ten fazla dile çevrildi ve 168 ülkede 70 milyondan fazla kopya basıldı. Aytmatov, İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare ve Rus yazarı Lev Tolstoy'dan sonra dünyada en çok okunan yazardır." diye konuştu.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), 2018'i Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'u "Anma Yılı" ilan etmişti.

Vatansever Yurt Dışı Büyükelçiler Tiyatro Oyunu Belgesel Film 

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