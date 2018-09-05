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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kırgızistan'da '3. Dünya Göçebe Oyunları' heyecanı sürüyor - ÇOLPON-ATA

Kırgızistan'da '3. Dünya Göçebe Oyunları' heyecanı sürüyor - ÇOLPON-ATA

Kırgızistan 'da "3. Dünya Göçebe Oyunları" heyecanı sürüyor - ÇOLPON - ATA - Festivalden görüntüler - Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'in konuşması Kırgızistan 'da "3. Dünya Göçebe Oyunları" heyecanı sürüyor - Oyunlar kapsamında yer alan Uluslararası Etno Kültür Festivali başladı - Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev:"Uluslararası Etno Kültür Festivali, 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın bir ayağıdır" - "Oyunlar sayesinde küreselleşme çağında etno - kültürel, dünyanın göçebe halklarının ve etnograflarının etno - kültürel geleneklerinin uluslararası düzeyde gelişmesini, yaygınlaştırılmasını ve tanıtılmasını amaçlıyoruz"ÇOLPON - ATA (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un himayesinde 2 Eylül'de resmi törenle başlayan "3'üncü Dünya Göçebe Oyunları" kapsamında yer alan Uluslararası Etno Kültür Festivali başladı.
Issık Göl Bölgesi'nin Bosteri köyündeki Nomad Amfi Tiyatro'da gerçekleşen festivalin açılışını Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev yaptı.Göçebe kökleri olan halkların etno mirasının korunmasını amaçlayan Uluslararası Etno Kültür Festivali'nin açılışında konuşan Abılgaziyev, "Uluslararası Etno Kültür Festivali, 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın bir ayağıdır. Oyunlar sayesinde küreselleşme çağında etno - kültürel, dünyanın göçebe halklarının ve etnograflarının etno - kültürel geleneklerinin uluslararası düzeyde gelişmesini, yaygınlaştırılmasını ve tanıtılmasını amaçlıyoruz." dedi.
Muhammedkalıy Abılgaziyev, yüksek teknoloji ve küresel bilimsel başarıların yaşandığı günümüzde kültürlerin eşsizliğini korumak zorunda olduklarını vurguladı. Kırgızistan 'da 2 gündür süren oyunların dünyada 2018'in en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer aldığını belirten Abılgaziyev, "Oyunlarda, Güney Amerikalılar, Vikingler, Moğollar, Çinliler, Araplar, Japonlar ve Türk dili konuşan halklar birbirlerini tamamlıyor. Bunun içindir ki bu oyunların cömert Manas kahramanı ve dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov'un topraklarında yapılmasından dolayı çok mutluyuz. Konukların, Kırgız halkıyla paylaşımlarını, buranın bozulmamış doğasını ve Issık Gölü ile oluşacak en iyi hatıralarını evine götürmesini istiyoruz.” diye konuştu.
Başbakan Abılgaziyev, Dünya Göçebe Oyunları sayesinde Kırgızistan halkının, topraklarının, tabiatının, göreneklerinin, örf ve adetlerinin ve milli özelliklerinin dünyaya en iyi şekilde tanıtılma fırsatını yakaladıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından Kırgız komuzu (geleneksel Kırgız çalgısı) aşığı ve oyunlara katılan halkların sanatçı temsilcileri tarafından kadim Türk müzik aletlerinden ağız kopuzu icra edildi.Nomad Anfi Tiyatro'da 3 gün boyunca her akşam düzenlecek etno festivalde 350 yerli ve yabancı sanatçı, "Etno dans", "Etno moda", "Etno pazar", "Etno evi", "hikaye, efsane anlatımı" gibi alanlarda sahne alacak.Anadolu Ajansı ve TRT'nin medya ortağı olduğu 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın ana sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY), Kırgızistan GSM şirketi MEGAKOM ve Kanadalı madencilik şirketi Centerra Gold üstlenirken, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da bu organizasyona destek veriyor.

Küreselleşme Teknoloji Resmi Tören Uluslararası Festival 

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