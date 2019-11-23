Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kırgız Türkleri öğretmenlere sürpriz yaptı - VAN

Kırgız Türkleri öğretmenlere sürpriz yaptı - VAN

- Kırgız Türkleri çocukların öğretmenleri karşılaması - Çiçek verilmesi - Bilge Uysal Turgut'un konuşması - Tolga Turgut'un konuşması - Ulupamir mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar'ın konuşması - Kırgız Türkü öğrencisi ile röportaj24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğruVAN (AA) - Van 'ın Erciş ilçesindeki Ulupamir Mahallesinde yaşayan Kırgız Türkleri, mahallelerinde görevli öğretmenlere sürpriz yaptı.Mahalledeki öğrenciler ve veliler yöresel kıyafetleriyle okul bahçesinde öğretmenlerin servisle gelmesini bekledi.Öğretmenler okul girişinde karanfillerle karşıladı.Mesleği süresince ilk defa böyle güzel bir sürprizle karşılaştığını belirten Bilge Uysal Turgut, "Öğrencileri ve velilerimizin yapmış olduğu sürpriz gerçekten bizi onure etti. Bu mesleği yapmaktan gurur duyuyorum ve köy halkı ile öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm meslektaşlarımın da gününü kutluyorum." dedi.
Tolga Turgut ise kendileri için özel olan böyle bir günde özellikle mahalleli ve öğrencileri tarafından hatırlanmanın mutluluğunu ve gururunu taşıdıklarını aktardı.Ulupamir mahallesi Muhtarı Eyüphan Koşar da başta ilk öğretmen olan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladığını belirterek, mahalle halkına duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Yöresel Kıyafet Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı