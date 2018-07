Kirazda hasat başladı ancak üretici mutlu değil

--Toplanan kirazlardan görüntüler

- Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde kiraz üreticiliği yapan çiftçiler hasat dönemini başlattı. Tonlarca kirazın üretildiği ve Türkiye’nin yanı sıra yurtdışına da ihraç edilen kirazın gelirinden, üretici de mevsimlik işçi de memnun değil. Erzincan’ı n Üzümlü ilçesinde kiraz üreten üretici ve mevsimlik işçiler, kirazın üreticinin elinde ucuza alındığını söyleyerek, aracılardan rahatsız olduklarını söylediler. Geçen yıla göre kiraz fiyatlarında düşüş olduğunu dile getiren üreticiler aracıları 1.5 ile 3 TL arasında aldıkları kirazı % 400 kar elde ederek sattıklarını söylediler. Aracıları istemediklerini belirten üreticiler, yetkililerden yardım talep ediyorlar. Kiraz üreticisi Fatma Geylan konu ile ilgili açıklamasında; “Üreticiler olarak memnun değiliz her zaman aradakiler kazanıyor. Aracıları aradan çıkarsınlar marketçiler gelsin bizden alsın ürünleri. Biz kazanamayınca aracılar kazanında bizimde hevesimiz kırılıyor ve ekmek istemiyoruz, yetiştirmek istemiyoruz bu ürünleri. Şu anda bizden alınan fiyat 1.5 ile 3 TL arası. Market fiyatları 10 TL 15 TL. Ankara’daki fiyatlar ise 20 TL’ye kadar çıkabiliyor. Marketçi gelsin burada kaliteyi görsün ona göre alıp gitsin. Şu anda burada 30 kişi çalışıyoruz. Bütün üreticiler bundan şikâyetçi. Kirazımız bu gün para etse köylü daha çok çalışacak daha çok üretecek. Ben şu an üreticiyim ve burayı çevirmek için cepten harcıyoruz. Eşimin başka bir işi olmasa bu kirazı biz üretemeyiz. İşçilerin parasını kirazdan kazandığımız ile değil kendi cebimizden veriyoruz. Ülkemizi seviyoruz, başbakanımızı seviyoruz ve bizleri duymalarını istiyoruz. Bizler seçimlerde bu zamana kadar AK Partiye destek verdik. Onların bizi desteklemesini istiyoruz, aracıları kaldırsınlar köylü kazansın” dedi.

Mevsimlik işçilerden Hülya Sarıçiçek ise açıklamasında, üniversite mezunu olan çocukları ile birlikte kiraz toplamaya geldiklerini ifade ederek; “Aracılar yüzünden emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Buradaki aracılar dışarıdan gelen ihracatçıyı kandırıp gönderiyor biz mağdur oluyoruz. Başbakanımızdan Erzincan’ı daha fazla desteklemesini istiyoruz. Erzincan’a fabrika açılmasını istiyoruz. Oylarımız her zaman AK Parti’nin. Sayın başbakanım sayın cumhurbaşkanım sizi çok seviyoruz, biz burada üzümlüde kiraz topluyoruz. Üniversite mezunu çocuklarımız atanamıyor burada kiraz topluyorlar. Çocuklarımıza iş Erzincan’ımıza yatırım bekliyoruz” diye konuştu.

İşçilerden öğrenci olan Şamil Aktaş ise kirazın önceki yıl iyi fiyattan satıldığını ancak bu yıl maliyetini kurtarmadığını söyledi.



Aktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı; “Kiraz geçen sene para etti, 300 tona yakın kiraz ihraç edildi buradan. Bizler bu şekilde devletimize destek verdik. Bu yıl ise kiraz maliyetini kurtarmıyor, fiyatı 1.5 ile 3 TL arası değişiyor. Bizler devletimizden destek bekliyoruz bu konuda.” (AK-AT)