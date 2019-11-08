Kıran-5 Operasyonu başlatıldı (5) - DİYARBAKIR

- Kıran - 5 Operasyonu - Askerlerin silah ve teçhizatlarıyla birlikte helikoptere biniş için bekleyişi - Askerlerin helikoptere binmesi - Askerlerin dağın zirvesine inmesi - Askerlerin zirvede mevzilenmesi - Askerleri taşıyan helikopterin dağın zirvesine inmesi - Askeri helikopterin dağın zirvesinden ayrılması - Askeri helikopterin üsse dönmesiKıran - 5 Operasyonu 2625 personelin katılımıyla başlatıldı - Diyarbakır , Bingöl ve Muş kırsalında yürütülen operasyonla, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyorANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı; Diyarbakır , Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran - 5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır - Muş - Bingöl ara hattındaki Şenyayla bölgesinde başlatılan operasyon, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.Operasyona Diyarbakır , Bingöl ve Muş İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 2625 personel, 179 operasyonel tim katılıyor.
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