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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kıran-2 Operasyonu - MARDİN

Kıran-2 Operasyonu - MARDİN

- Askerlerin arazide arama yapması - Sığınaklarım imha edilmesi - Ele geçirilen mühimmatlarKıran - 2 Operasyonu - Kıran - 2 operasyonu kapsamında, Nusaybin'de terör örgütüne ait sığınaklarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiANKARA (AA) - Kıran - 2 Operasyonu kapsamında, Mardin Nusaybin kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'nın 3 ayrı sığınağında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıran - 2 Operasyonu kapsamında, Mardin 'in Nusaybin ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi.Sığınaklarda, 2 PKM biksi makineli tüfek, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 M - 16 piyade tüfeği, 7 AK - 47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 TB - 6 tamburalı bombaatar, 5 RPG - 7 roketatar, 7 tabanca, 45 el bombası, 17 kilogram plastik patlayıcı, 2 roketatar harp başlığı ile tuzaklanmış EYP, 11 antitank roketatar mühimmatı, 1 silah üstü termal, 4 termal kamera, 1 gece görüş dürbünü, 1 gündüz görüş dürbünü, 2 araç telsizi, 7 anti personel roketatar mühimmatı, 36 bombaatar mühimmatı, 2 dolu şarjör, 1 jeneratör, 24 roketatar sevk fişeği, 17 el bombası tapası ile 12 bomba kumandası, 36 ateşleme anahtarı ve ona bağlı 2 AK - 47 kalaşnikof şarjörü, keskin nişancı tüfeği şarjörü, dürbünü, kurma kolu tabanca şarjörü, muhtelif miktarda malzeme ele geçirildi.Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

El Bombası Plastik Patlayıcı Keskin Nişancı Termal Kamera Terör Örgütü 

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