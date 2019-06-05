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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kurtarılmayı bekleyen genç

( SİVAS ) SİVAS

Bisiklet Cep Telefonu 


- Sivas Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölünde bir gencin kiraladığı su bisikleti alabora oldu, dakikalarda kurtarılmayı bekleyen genç, vatandaşların yardımı ile karaya çıkartıldı. Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölünde bir genç eğlenmek için kiraladığı su bisikleti ile göle açıldı. Ancak su bisikleti bir süre sonra alabora oldu. Ders dönen bisikletin üstüne çıkmayı başaran genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Yüzme bilmeyen genç su bisikleti ile yanına giden vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Bu anlar cep telefonu ile kaydedildi.
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