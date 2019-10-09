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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira ceza kesildi - MUĞLA

Kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira ceza kesildi - MUĞLA

- Satılmaya çalışılan kınalı keklikler - Ekiplerin idari para cezası uygulaması Muğla 'da kınalı keklik satan kişiye 6 bin lira para ceza kesildiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde, doğadan yakalanan kınalı keklikleri sattığı tespit edilen kişiye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Milas Şefliği, sosyal paylaşım sitelerinde tespit edilen kınalı keklik satışı ilanı üzerine çalışma başlattı.Afyonkarahisar'dan Milas'a kınalı keklik getirildiği ihbarını alan emniyet ekipleri, Halil Bey Bulvarı'nda, park halindeki araçta arama yaptı.Araçta, 2 plastik kasada muhafaza edilen 8 kınalı keklik bulan ekipler, araçtaki Celalettin E.'ye yaban hayvanı ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 bin lira idari para cezası uyguladı.Kınalı keklikler ise doğaya salındı.

Kınalı Para Cezası Akalan Karahisar Sosyal Paylaşım 

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