Kimsesiz çocuklar artık ‘kimsesiz’ değil

( DİYARBAKIR -ÖZEL)- Mutlu Yuva Derneği, Diyarbakır’da açtığı 3 evde 17 kimsesiz çocuğun her şeyi oldu- Dernek, Türkiye genelinde 120’den fazla evde 800’e yakın kimsesiz çocuğu bünyesinde barındırarak geleceğe hazırlıyor- Mutlu Yuva Derneği Bölge Koordinatörü Mehmet Kaya:- “Çocuklarımızı 18 yaşına kadar değil bir ömür boyu bünyemizde tutacağız”- “Bizler manevi değerler eğitimini özellikle önemsiyoruz. Çocuklarımızın, akademik eğitimini de destek vermeye çalışıyoruz” DİYARBAKIR



- Yaklaşık 8 yıl önce kurulan ve kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını gidermek için kurulan Mutlu Yuva Derneği, Diyarbakır’da açtığı 3 evde 17 kimsesiz çocuğun her şeyi olmayı başardı. Derneğin sunduğu imkanlardan yararlanan çocuklar, istedikleri takdirde 18 yaşından sonra da evlerden yararlanabilecek. İstanbul’da 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Mutlu Yuva Derneği, aradan geçen 8 yılda Türkiye’nin farklı illerinde açtığı evlerle kimsesiz çocukların başta barınma olmak üzere tüm sorunlarını gidermeye başladı.

İstanbul, Diyarbakır, Bursa, Ankara, Şanlıurfa ve Yozgat’ta faaliyet yürüten dernek, şimdiden 120’den fazla evde 800’e yakın çocuğu bünyesine katmayı başardı. Çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayan ve herhangi bir ücret talep etmeyen dernek, bilinenin aksine 18 yaşından sonra da istemeleri durumunda kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını gidermeye devam edecek. Çocuklar 18 yaşından sonra da barınabilecek Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mutlu Yuva Derneği Bölge Koordinatörü Mehmet Kaya, yaklaşık 8 aydır Diyarbakır’da hizmet verdiklerini söyledi.



Derneklerinin 2010 yılında Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından İstanbul’da akademisyenler, psikologlar ve eğitimci hayırsever vatandaşlar tarafından kurulduğunu hatırlatan Kaya, “İstanbul, Ankara, Bursa, Yozgat, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da hizmet veriyoruz. İnşallah kısa zamanda diğer illerimizde de hizmet vermeye devam edeceğiz. Bizler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve il müdürlüklerimiz ile yaptığımız protokol ile yuvalarda kalan, kimsesiz, yardıma muhtaç çocuklarımıza evler açmaktayız. Onların eğitimine geleceklerine ışık olmaya çalışıyoruz. Devletimizin koruması altında bulunan, bakıma muhtaç çocuklarımıza evler açıyoruz. Bu evlerimizin kiralarını, derneğimizin hayırseverleri tarafından karşılanıyor. Bütün giderler bizler tarafından yapılıyor. Bizler çocuklarımıza sadece eğitim hayatları boyunca değil, yani 18 yaşına kadar değil biz çocuklarımızı iş sahibi yapıp inşallah evlerini kurup hayatlarında başarılı olmalarını sağlamaya çalışacağız” dedi.

8 yılda 800 çocuğa ulaşıldı Mutlu Yuva Derneği’nin ilk açıldığında 9 çocuk evi ile işe koyulduğunu aktaran Kaya, konuşmasına şöyle devam etti: “Bugün 120’nin üzerinde evimiz var. Yaklaşık 700’ün üzerinde çocuğumuz hizmet alıyor evlerimizden. Bizler manevi değerler eğitimini özellikle önemsiyoruz. Çocuklarımızın, akademik eğitimini de destek vermeye çalışıyoruz. Kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çocuklarımıza mutlu bir gelecek sağlamaktayız. Şu an Diyarbakır’da 3 evimiz var. İnşallah bunu kısa zamanda 7 eve çıkarmayı planlıyoruz. Diyarbakır mutlu yuva derneği çocuklarımıza, aile ortamına en yakın bir şekilde ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Komşuluk ilişkilerini, mahalle ilişkilerini çocuklarımıza vermeyi amaçlıyoruz. Derneğimiz hayırseverler tarafından fonlar aracılığıyla destekleniyor. Çocuklarımız için açmış olduğumuz çeyiz, eğitim, psikolojik destek fonlarımız mevcut. Hayırseverlere sesleniyoruz, bizlere destek olabilirler, bu fonlara desteklerini sunabilirler.”