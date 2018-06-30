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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kimisi koşarak son anda sınava yetişti, kimisi merdivenlerinde oturup ağladı

Kimisi koşarak son anda sınava yetişti, kimisi merdivenlerinde oturup ağladı

sınava giren öğrenciler

Bild Öğrenciler 

-kapıda aranmaları
-bazı öğrencilerin koşarak gelmesi
-sınava yetişemeyen Uğur Berkay Yılmaz'ın röportajı
-velilerle yapılan röportajlar

( TRABZON -ÖZEL-HD)- Kimisi koşarak son anda sınava yetişti, yetişemeyenler ise okul merdivenlerinde oturup ağladı- Önce yanlış evrak getirdi, sonra doğrusunu evinden alıp geldi ancak bu kez de geç kaldı TRABZON

- Bu yıl ilki gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da saat 10.15'te başladı.
Trabzon’da 75 okulda 25 bin 671 aday sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okul ve binalara akın etti. Sınav saatinin günler öncesinden adaylara bildirilmesine rağmen bazı öğrenciler sınava son anda koşarak girmeyi başarırken, yetişemeyenler ise okul merdivenlerde oturup ağladı. Okul kapılarının saat 10.00'da kapatılması nedeniyle bu saatten sonra gelen adaylar sınava alınmazken sınava geç gelen Uğur Berkay Yılmaz isimli öğrenci içeri alınmayışının ardından büyük bir üzüntü yaşayarak merdivenlere oturup gözyaşlarına boğuldu. Yılmaz, sınava girmek için geldiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası merdivenlerine oturarak sakinleşmeye çalışırken kendisini bir komşusu teselli etmeye çalıştı. Yılmaz, sabah saatlerinde geldiği binada sınava gireceği evrakı yanlış aldığı gerekçesiyle geri döndüğünü ancak bu defa geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmadığını belirterek, “Sınav kağıdını yanlış getirmişim. 1 Temmuz’da gireceğim sınavın kağıdını getirdim sonra eve gidip alıp geldim ama bu kez de sınava yetişemedim” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Kendisini komşusu “üzülme seneye tekrar girersin” diye teselli ederken aynı binada sınava girmek için gelen Burcu Durmaz isimli öğrenci de geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmadı. Sınavın başlamasının ardından aileleri de dışarda heyecanlı bekleyişe koyuldu. Veliler çocuklarını beklerken yanlarında getirdikleri tüplerin üzerinde demledikleri çaylarını yudumlarken, bazı veliler ise Kuran-ı Kerim okuyup çocukları için dua etti.
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