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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kilisliler Afrin zaferini sevinçle karşıladı

Kilisliler Afrin zaferini sevinçle karşıladı

Kilis kent merkezinden görüntü

Roket Saldırısı Allah Hükümet Teröristler Saldırı 

-Röp.

( KİLİS ) KİLİS

- Afrin kent merkezinin teröristlerden temizlenmesi defalarca roket saldırısına uğrayan Kilis'teki vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından dün Afrin kent merkezinin YPD’den temizlenmesinden sonra Kilis’in roket menzilinden çıkması Kilislileri mutlu etti. Terör örgütü DEAŞ ile YPD’nin 2016 ile 2018 yılında roketlerin hedef alınması yüzünden 27 kişi hayatını kaybettiği Kilis’te, vatandaşlar sınır hattının terör koridorundan temizlenmesiyle rahatladı. Kilisliler, roket menzilinden çıkılmasından memnun olduklarını ifade ederek, “Allah Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve hükümetimizden ve devletimizden razı olsun. Kilis her zaman devletinin, milletinin ordusunun yanında olmuştur. İnşallah bundan sonra raha rahat huzurlu bir şekilde yaşayacağız” diye konuştular.
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