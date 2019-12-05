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05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kilisli şairlerden şiir dinletileri

Kilisli şairlerden şiir dinletileri

Salondan görüntüler

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-Genel ve detaylar
-Şairlerin şiir okuması
-Genel ve detaylar
-Şairlerin şiir okumasından görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilisli, şairler 7 Aralık Üniversitesinde bir araya gelerek şiir dinletisinde bulundu. 7 Aralık Üniversitesi ile Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği işbirliği ile 7 Aralık Üniversitesi Mimarlık Fakültesi konferans Salonunda Kilisli şairlerden şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.
Kilisli Şairler ve Yazarlar Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Alpaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahman Çetin, şairler ve çok sayıda davetli katıldı.
Kilisli şairler en çok beğenilen 2 şiirini okuduğu etkinlikte şairler uzun süre alkışlandı. Şairler 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’e etkinliği düzenledikleri için teşekkür ettiler.
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