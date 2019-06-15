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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kilise’nin duvarına sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

Kilise’nin duvarına sıkışan martıyı itfaiye kurtardı

itfaiye ekiplerinin çalışması

Mahsur Kaldı Irak 

-martının kurtarılması
-martıdan görüntü
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Beyoğlu Taksim’de bulunan Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesinin duvarına sıkışan martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay, Beyoğlu Taksim’de bulunan Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, martının duvar arasına sıkışarak mahsur kaldığını gören görevliler martıyı kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışmalarına başladı.
Ekipler, merdiven yardımıyla martıyı sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Sıkıştığı yerden yara almadan kurtarılan martı, tekrar sokağa bırakıldı.
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