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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Kilis’ten Suriye’ye zırhlı muharebe aracı sevkıyatı

Konvoydan görüntüler

Jandarma Bild Gesi 

-Genel ve detaylar
-Askeri sevkıyattan görüntüler
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkiyatı devam ediyor.Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırlara yüklenen ZMA’lar Kilis çevreyolu üzerinden genel güvenlik önlemleri altında Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı yakınlarındaki üst bölgesine giriş yaptı. Araçların Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket edeceği, Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor. Sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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