Kilis’ten Münbiç'e zırhlı muharebe aracı sevkiyatı

-Genel ve detaylar

-Askeri sevkıyattan görüntüler

-Genel ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı (ZMA) sevkiyatı yapıldı. Hatay’dan yola çıkan ZMA’lar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Polis ve jandarmanın eşliğinde askeri tırların üzerine yüklenen ZMA’lar Kilis üzerinden Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı gitti. Araçlar Suriye’nin Münbiç bölgesine hareket edeceği, öğrenilirken Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.



