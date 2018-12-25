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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kilis’ten Münbiç bölgesine tank sevkıyatı

Kilis’ten Münbiç bölgesine tank sevkıyatı

Tankların gelişi

Bild Gesi 

-Genel ve detaylar
-Tankların gidişinden görüntüler
-Gelen tanklar
-Genel ve detaylar
-Askeri konvoydan görüntüler
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine tank sevkıyatı yapıldı Akşam saatlerinde Hatay’dan yola çıkan tanklar, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis’e geldi. Askeri tırların üzerine yüklenen tankların Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Tel Rıfat ile Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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