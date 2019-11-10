Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Kilis’teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat’ı andı

Kilis’teki Filistinliler efsanevi liderleri Arafat’ı andı

Etkinlikten görüntüler

Özgürlük İstiklal Marşı Ölüm Yıldönümü İsrail 

-Genel ve detaylar
-İstiklal marşının okunması
-Yapılan konuşmalar
-Salondan görüntüler
-Şiirler okunması
-Genel ve detaylar
-Yapılan röportajlar

( KİLİS ) KİLİS

- Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih’in efsanevi lideri Yaser Arafat 15’üncü ölüm yıldönümünde Kilis’te Filistinliler tarafından anıldı. Filistin’den İsrail zulmünden kaçarak Suriye’ye yerleşen Filistinliler, Suriye’deki iç kargaşa ve savaş nedeniyle kaçarak Kilis’e yerleşti. Kilis’te yaşayan Filistinliler, Filistin eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü ile El Fetih’in efsanevi lideri Yaser Arafat’ı ölümün yıl dönümünde andılar. İstiklal Marşı ve Filistin Ulusal Marşı’nın okunduğu etkinlikte, Filistin’in eski lideri Yaser Arafat’ı öven konuşmalar yapıldı. Efsanevi lideri Yaser Arafat’ın hayatı ile Filistin davasına verdiği mücadele sinevizyon eşliğinde gösterildi. İsrail’in yaptığı zulümlere tepki gösteren Filistinliler, özgürlük şarkıları söylediler. Programda Filistinli çocuklar da şiirler okudu. Etkinliğin düzenlendiği salon, Filistin’in eski lideri Yaser Arafat’ın fotoğrafları, Türk ve Filistin bayrakları ile donatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı