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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kilis'te Suriyeli öksüz ve yetim yakınları için seminer

Kilis'te Suriyeli öksüz ve yetim yakınları için seminer

- İl Müftülüğü Konferans Salonu - "Öksüz ve yetimlere sahip çıkılması" konulu seminerden detay - Selahaddin - i Eyyubi Yardım Derneği Başkanı Muhammed Ferit Adın, konuşmasıKİLİS (AA) - Kilis 'te Suriye'deki iç savaşta anne veya babalarını kaybeden öksüz ve yetim çocukların yakınları, "Öksüz ve yetimlere sahip çıkılması" konulu seminerde buluştu.Selahaddin - i Eyyubi Yardım Derneğince, İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte, yetim ve öksüz çocuklara sahip çıkılması, onların Hazreti Muhammed'in birer emaneti olduğu, insanlığın refahı için eğitimlerine önem verilmesi ve topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiği anlatıldı.Dernek Başkanı Muhammed Ferit Adın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak iç savaşın başladığı ilk günden bu yana savaşın kimsesiz çocuklarını bağrına basan Suriyelileri sınır ötesinde ve Türkiye'de yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Yetim ve öksüz çocuklara yönelik özellikle eğitim alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Adın, bu kapsamda Suriye'nin değişik bölgelerinde okullar ve Kur'an kursları açtıklarını aktardı.Yetim ve öksüzlerin eğitimlerine katkıda bulunmak için başlattıkları çalışmayla bakımlarını üstlenen yakınlarına alışveriş çeki dağıtıldığını aktaran Adın, "Türkiye'de de alanında uzman hocalarımızı çağırıp yetim yakınlarını bilgilendirmek, maneviyatlarını yükseltmek ve psikolojik destek olmak için konferanslar düzenliyoruz. Eğitimler kapsamında özellikle yetimlere sahip çıkılmasının manevi getirilerinden bahsediyoruz." diye konuştu.
Adın, verilen desteğin sadece öksüz ve yetimlere yönelik olmadığına işaret ederek, Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarla sınırın diğer tarafında ve Türkiye'deki Suriyelilere de insani yardımlar çerçevesinde zaman zaman gıda, kıyafet ve halı dağıtımları gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.Etkinliğin ardından yetim ve öksüzlerin bakımlarını üstlenen yakınlarına kitap hediye edildi.

Psikolojik Destek Yetim Çocuklar İnsani Yardım Kimsesiz Çocuk Kimsesiz Çocuklar 

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