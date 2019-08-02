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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı

Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Silahlı Kavga Akalan Silahlı Saldırı Saldırı 

-Genel ve detaylar
-Ambulansın hastaneye hareket etmesi
-Genel ve detaylar
-Olay yerindeki polisler ile vatandaşlar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te komşular arasında başlayan tartışmanın alevlenmesi üzerine 2 kardeş silahla vurularak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bilal- i Habeş Mahallesi Şorhabil Caddesi üzerinde B.D. (38), B.D. (34) ile M.A.. ile kardeşi M.A. arasında başlayan tartışmanın alevlenmesi sonucu M.A. ile M.A. adlı kardeşler tarafından silahla ateş edilmesi sonucu B.D. ile kardeşi B.D’yi vurularak yaralandı. Ambulans ile hastaneye götürülen 2 kardeş tedavi altına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan M.A. ile kardeşi M.A’nın yakalanması için soruşturmaya başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
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