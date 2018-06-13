Kilis’te sağanak yağmur etkili oldu

-Dolu yağması

-Kilis kent merkezinden görüntüler

-İş yerlerinin önünde bekleyenler

-Yapılan röportaj



( KİLİS ) - KİLİS



- Kilis’te, aniden bastıran sağanak yağmur 40 dereceyi aşan sıcaklıktan nefes almakta zorluk çeken vatandaşları serinletti. Öğle saatlerinde bir anda bastıran sağanak yağmur zaman zaman dolu ile birlikte yağması nedeniyle vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Trafikte seyir eden vatandaşlar zor anlar yaşarken, vatandaşlar iş yerlerinin önünde beklemek zorunda kaldı. 1 saat kadar etkili olan sağanak yağmur, 40 dereceyi aşan sıcakla mücadele eden Kilislileri serinletti. (MAD-Y)

