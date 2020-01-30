Kılıçlarını kuşanıp oyun oynamaya geldiler

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-İlginç kostümlerden görüntüler



( İSTANBUL )- Oyun meraklılarının heyecanlı anları renkli görüntüler oluşturdu İSTANBUL



- Türkiye’nin çeşitli illerindeki oyunseverler, hayranı oldukları karakterlerin kılığına bürünerek oyun fuarına akın etti. Oyun meraklılarının o anlardaki heyecanı renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli oyunlar oynandığı renkli ve keyifli anların yaşandığı oyun fuarı İstanbul’da kapılarını açtı. Aylarca süren çalışmalar sonucu ilgi duydukları oyun karakterlerin kostümlerini el yapımıyla üreten oyunseverler, renkli görüntüler oluşturdu. Ailesiyle, arkadaşlarıyla birlikte oyun fuarına koşanlar, büyük bir heyecanla sevdikleri oyunları oynadılar. Bir çok kategoride oyuna ev sahipliği yapan fuara ilgi diğer illerden de yüksek derecede oldu. Konya, İzmir gibi farklı şehirlerden gelen oyun meraklıları, keyifli anlar yaşadılar. "Sevdiğim bir karakterin kostümü ile katılıyorum" Fuar kapsamında düzenlenen kostüm yarışmasına katılmak amacıyla gelen üniversite öğrencisi Mert Karavural, "Bu fuara senelerdir katılıyoruz. Kostüm yarışmasına sevdiğim bir karakterin kostümünü oluşturarak katıldım. Kostümüm Diablo 3 adlı oyundan sevdiğim bir karaktere ait. Kostümü 2 hafta süren çalışma sonucu ortaya çıkardım" dedi.

"Sınavlarımdan dolayı kostümü 3 ayda tamamladım" Hayranı olduğu karakterin kostümüyle fuara gelen üniversite öğrencisi Berin Emiroğlu, "Gayet eğlenceli geçiyor. 4 gün boyunca buradayız" diye konuşurken diğer bir ilginç kostüm sahibi Pelinsu Dümen, karakter kostümünü sınav döneminden dolayı 3 ayda tamamladığını, etkinliğin kendisine çok güzel hisler verdiğini vurguladı. Oyun konsollarının başından kendini alamayan gençler, sadece burada değil evde de saatlerce oyun oynadıklarını söyledi.



"Karne hediyesi olarak etkinliğe geldik" Fuara çocuklarıyla beraber katılan ebeveynler ise oyun oynama saatleri konusunda hassas davranılması gerektiğine vurgu yaptı. Konya’dan iki çocuğuyla birlikte fuar için İstanbul’a gelen Kamile Küçük, "Çocuklar için iyi bir etkinlik, yarıyıl tatilindeyiz, şimdi onların zamanı, heyecanlılar. Karneleri de güzel gelince bir hediye olsun istedim. Oyun oynamalarını saatlerle sınırlandırdığımız sürece bir problem yok." şeklinde görüş verdi. Eryürek: "100 bin katılımcı bekliyoruz" Bu yıl 100 bin katılımcı bekledikleri, Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük oyun ve spor fuarını düzenlediklerini söyleyen fuarın Marka ve Pazarlama Yöneticisi Meriç Eryürek, "7 yıldır üzerinde çalışıyorduk ve iki yıl fizibilite çalışması yapıldı. Şu anda biz gelecek yılın planını hazırladık. Zamanla yarışır halde organize ediliyor. Bu yılki hedefimizi yakalasak İstanbul’un başarısı olacak. Böyle etkinliğin birkaç tane misyonu olur. İlk misyonumuz yabancı firmaların ülkemize yatırım yapmalarını sağlamak. Bunu da yaklaşık 6 bin basın mensubu geliyor. Burada Türk oyun firmalarıyla ve Türk oyun yayıncılarıyla buluşuyorlar. Diğer bir misyonumuz ise kendi oyun geliştiricilerimizi dünyaya pazarlamaya çalışıyoruz. Yatırımcısı olmayan serbest geliştiricilere bedelsiz olarak yer sağlıyoruz. Böylelikle oyunlarını sergilemiş oluyorlar." dedi.

Türkiye’nin oyun pazarlama ve üretmede geliştiğinin altını çizen Eryürek, "Geçen yıl Bakanlığımız açıklamasıyla 1.2 milyar dolar oyun ihracatımız var. Bu rakam artacaktır. Bu konuda gençler çok başarılı." diye konuştu.

Fuar 2 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerine açık olacak.



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