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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti - ANKARA

Kılıçdaroğlu'ndan taziye ziyareti - ANKARA

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ali Koyuncugil'e taziye ziyaretiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17. Dönem Halkçı Parti Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in oğlu Ali Koyuncugil'e taziye ziyaretinde bulundu.Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Süleyman Koyuncugil'e rahmet ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Levent Gök ile Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener eşlik etti.

Başsağlığı Taziye Ziyareti 

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