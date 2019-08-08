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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu’ndan, gazinin ailesine geçmiş olsun telefonu

Kılıçdaroğlu’ndan, gazinin ailesine geçmiş olsun telefonu

Milletvekili Gürsel Erol’un geçmiş olsun ziyareti

Çatışma Geçmiş Olsun Hain Saldırı Teröristler Genel Başkan 

-Gürsel Erol’un, Kılıçdaroğlu ile görüşmesi
-Kılıçdaroğlu’nun telefonla aile ile görüşmesi

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan çatışmada yaralanan ve memleketi Elazığ’a sevk edilerek tedavisine devam edilen Uzman Çavuş Murat Erginöz’ü CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ziyaret ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’da ailesiyle, telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. 5 gün önce , Mardin’in Nusaybin ilçesinde şantiye güvenliğini sağlayan askerlere yönelik teröristlerce düzenlenen hain saldırıda Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı şehit olmuş, Uzman Çavuş Murat Erginöz ile Teğmen Kadir Gür yaralanmıştı. 3’ü de Elazığlı olan jandarma personelinden şehit Kıratlı’yı memleketinde binlerce kişi son yolculuğuna uğurlarken, Elazığ’a nakledilen yaralılardan Erginöz’ün tedavisi Fethi Sekin Şehir Hastenesi’nde, Gür’ün tedavisi ise Fırat Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Kılıçdaroğlu, gazinin ailesiyle görüştü Şehit ailesine taziyeye giden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, daha sonra hain saldırıda yaralanan jandarma personellerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Tedavisi süren Erginöz’ün ailesiyle sohbet eden ve sabır dileyen Erol, ayrıca partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da telefonla arayarak bilgi verdi. Daha sonra Kılıçdaroğlu, gazinin babası Mustafa Erginöz ile telefonla görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazi Erginöz’ün babası da "Devletimiz, milletimiz var olsun" diyerek Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.
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