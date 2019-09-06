Kılıçdaroğlu: 'Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır' - İZMİR
Kılıçdaroğlu: "Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır" - İZMİR - Açılışın yapıldığı alandan ve katılımcılardan görüntüler - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın alana gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır "İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde konuştu.
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