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06 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır' - İZMİR

Kılıçdaroğlu: 'Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır' - İZMİR

Kılıçdaroğlu: "Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır" - İZMİR - Açılışın yapıldığı alandan ve katılımcılardan görüntüler - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın alana gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi - Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Hepimizin ortak amacı çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmaktır "İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde konuştu.

Açılış Töreni 

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