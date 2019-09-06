Kılıçdaroğlu: 'Güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa etmek zorundayız' - İZMİR
Kılıçdaroğlu: "Güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa etmek zorundayız" - İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açılışa katılan yabancı katılımcılara plaket vermesi - Kurdele kesilerek açılışın yapılması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa etmek zorundayız "İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 88. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde konuştu.
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