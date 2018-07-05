Kılıçdaroğlu, acımasızca katledilen Eylül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu

-Ailenin Kılıçdaroğlu’nu karşılaması

-Dua ve Kuran tilavetinden görüntü

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( ANKARA ) ANKARA



- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, acımasızca katledilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Köye gelen Kılıçdaroğlu’nu Eylül’ün hüzünlü babası İbrahim Yağlıkara ile birlikte aile yakınları karşıladı. Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra taziye çadırına geçerek baba İbrahim Yağlıkara'ya başsağlığında bulundu. Ardından Eylül için Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet daha sonra taziye evinden ayrıldı.

