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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu, düğünü bırakıp gelinle boks yaptı

Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonu, düğünü bırakıp gelinle boks yaptı

Gelin ile damadın boks yapması

Ölümsüz Sosyal Paylaşım Sitesi Sosyal Paylaşım Şahit Irak 

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( KASTAMONU )- Kick-Boks Dünya Şampiyonu, gelin olan eşinin yumruklarından kendisini korudu KASTAMONU

- Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan damat, düğün merasiminde eşinin yumruklarından kendisini korudu. Şampiyon damat, düğünü bırakıp eşi olan gelinle boks yaptı. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi aynı zamanda Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Eldar Elizade, görkemli bir düğün merasimiyle dünya evine girdi. Aslen Azerbaycanlı olan ve Azerbaycan Kick-Boks Milli Takımının Antrenörlüğünü yapan Eldar Elizade, kendisi gibi aynı branşla ilgilenen ve antrenör olan Fatma Silahtarlıoğlu ile dünya evine girdi. Düğün merasimi sırasında Kick-Boks Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu bulunan Eldar Elizade, eğlenceyi bırakıp eşi Kick-Boks Anterönürü Fatma Silahtarlıoğlu ile boks yaptı. Eşine Fatma Silahtarlıoğlu’nun yumruklarına karşı Elizade, kendisini korumaya çalıştı. Renkli görüntülerin yaşandığı bu anı ise düğüne katılanlar cep telefonlarıyla görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. Elizade, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayıp şahitlik eden değerli büyüklerimize ve dostlarımıza cani gönülden çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Uzakta olup ta katılamayan abilerim ve dostlarım, bizleri unutmayıp yollamış olduğunuz hediyelerden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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