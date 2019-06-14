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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze namazından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Cenaze Cenaze Namazı 


- Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya Ankara'nın Ayaş İlçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu 65 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Naci Kaya için Ayaş İlçesine bağlı Gökler Mahallesi’nde cenaze namazı kılındı. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına siyasetten ve İş adamları hayatını kaybeden Kıbrıs gazisinin yakınları katıldı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Mehmet Naci Kaya, Gökler Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
(GE-
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