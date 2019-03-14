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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kıbrıs Gazisi Düzgün son yolculuğuna uğurlandı - AMASYA

Kıbrıs Gazisi Düzgün son yolculuğuna uğurlandı - AMASYA

- 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Mehmet Ali Düzgün'ün cenazesi - Cenaze töreninden görüntülerKıbrıs Gazisi Düzgün son yolculuğuna uğurlandıAMASYA (AA) - Ankara'da vefat eden 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Mehmet Ali Düzgün, Amasya 'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Taşova ilçesine bağlı Uluköy köyüne getirilen Düzgün'ün cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra ikindi namazını müteakip İlçe Müftüsü Harun Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.Cenaze törenine Düzgün'ün ailesi ile Kaymakam Okan Yenidünya, Amasya Merkez Komutanı Piyade Albay Savaş Bor, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile askeri ve sivil erkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören Köy Mezarlığı Helal 

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