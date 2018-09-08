Kıbrıs'a gezmeye gitti turşucu oldu

-Turşucu dükkanında yer alan çeşit çeşit turşular

-Yumurta, alıç ve sarımsak turşusu

-Mehmet Çolak, röp



( TOKAT - ÖZEL)- Tokat'ta işçi emeklisi Mehmet Çolak'ın Kıbrıs'ta bir arkadaşından turşu yapımını öğrenerek açtığı iş yerinde yumurtadan, kiraza 108 çeşit turşu çeşidi ilgi görüyor TOKAT



- Tokat'ta işçi emeklisi Mehmet Çolak'ın Kıbrıs'ta bir arkadaşından turşu yapımını öğrenerek açtığı iş yerinde yumurtadan, kiraza 108 çeşit turşu çeşidi ilgi görüyor Turhal Şeker Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra Kıbrıs'a gezmeye giden Mehmet Çolak (71) arkadaşından gördüğü turşu işini geliştirmeye karar verdi. Tokat'a dönen Çolak Behzat Bulvarı'daki evinin alt katında açtığı iş yerinde yumurta, kiraz, alıç ve kudret narı gibi çok sayıda meyve ile sebzeden turşu üretmeye başladı.

27 yıldır yaz aylarında Tokat'ın bereketli ovalarında yetişen sebze ve meyvelerden kendine özel olarak ürettiği sirkelerle turşu kuran Çolak'ın ürünleri büyük ilgi görüyor. Kıbrıs'a gezmeye gittiğinde arkadaşında turşu yapımını öğrendiğini ifade eden Çolak,"Kentte marketlerin dışında yapılmayan bir işi yapmak için uğraştım bu işi buldum. İlk başlarda çok zayiat oldu döktüm ama öğrendim. Emekli olduktan sonra bu işe başladım devam ediyoruz. En çok ilgi gören turşular evde yapılmayan yumurta, kiraz dikkat çekiyor. Çok satanların başında ise salatalık, domates ve acı biber geliyor" dedi.

Yurt dışına da gönderiliyor Herkesin damak zevkine göre turşu olduğunu ifade eden Çolak,"Yurt içi ve yurt dışına turşu gönderiyorum. Kalp dostu olan alıç meyvesinden turşu ve sirke yapıyorum. Elma sirkesi sinir sitemi, varis, karın ağrısına reflüye birebir. Yumurtadan kiraza kadar 108 çeşit turşum var. Tokat mahsullerini değerlendirmek gayesi ile uğraş veriyoruz. Sirkeyi de doğal olarak katkısız kendim yapıyorum. Sadece sarımsak, tuz ve nohuttan kullanarak sirke yapıyorum" diye konuştu.

Turşu yapmanın püf noktaları Kalp sağlığı için alıç turşusu veya sirkesi, kolesterol ve bağırsak sistemi için sarımsak ve yumurta, böbrek taşları için çördük meyvesi turşusu tavsiye eden Çolak, turşu yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları şöyle açıkladı: "Turşu yapılacak olan sebze veya meyvenin öncelikle taze olmasına dikkat edilmeli. Daldan koparıldığı gün turşu konması lazım. Birkaç gün sonraya kalırsa turşu konulan sebze veya meyve yumuşar. Doğal olması için limon veya limon tozu komaları lazım ki kendisini gersin. Sirke olarak elma sirkesi ile limon tozunu fermente yapıyoruz. Kendi sirkemizi kendimiz üretiyoruz. O nedenle beyaz duruyor turşular, evde yapılanların rengi değişir" Turşu fiyatlarında cam kavanoz kullandığı için bir miktar artış yaşandığını ifade eden Çolak,"Turşu fiyatları geçen yıla göre aynı sadece cam kavanozlara zam geldiği için onların fiyatları arttı. Pet şişelere de zam geldi ama geçen yıldan aldığım için onlara zam yansımadı. Ama cam kavanozdaki turşularda 5 liradan 7 liraya çıktı. Diğer ürünlerimizin fiyatında değişme yok" ifadelerini kullandı. (Nİ-UY-

