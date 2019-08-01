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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
KESK eyleminde müdahale - ANKARA

KESK eyleminde müdahale - ANKARA

- KESK'ten "toplu sözleşme" eylemi - Eylem yapan grup - Eylem yapan grup ile polis arasında gerginlik - Grubun uzaklaştırılması - Yolda yürüyen gruba korna çalarak tepki gösteren araçKESK'ten "toplu sözleşme" eylemi - Başkentte yürüyüş yapmak isteyen Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) üyesi 6 kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Ankara 'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen Kamu Emekçileri Konfederasyonu (KESK) üyelerinin bulunduğu gruptan 6 kişi gözaltına alındı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında devam eden 2020 - 2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri öncesi Yukarı Bahçelievler Mahallesi'nde toplanan konfederasyon üyeleri, pankart açarak taleplerini dile getirdi. Daha sonra Bakanlık binasına yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.Polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale edildi ve KESK üyelerinin bulunduğu gruptan 6 kişi gözaltına alındı.

Dera Polis Toplu Sözleşme Görüşmeleri Toplu Sözleşme İzinsiz Yürüyüş 

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