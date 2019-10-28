Keşan'da öğrenciler okuldaki üretimleriyle harçlıklarını çıkarıyor - EDİRNE
- Öğrencilerin çalışmaları - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun açıklaması - Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'ın açıklamasıKeşan'da öğrenciler okuldaki üretimleriyle harçlıklarını çıkarıyorEDİRNE (AA) - Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri atölyede yaptıkları işlerle hem maharetlerini artırıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.Keşan Belediyesi ve Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü arasında belediyenin ahşap işlerinin yapımı için protokol imzalandı.Lise öğrencileri protokol kapsamında belediyenin piknik masası, bank gibi ahşap işlerini yapıyor.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz öğrencileri atölyelerinde ziyaret etti.İmzalanan protokolün eğitim ve istihdam ilişkisini daha anlamlı kıldığını belirten Helvacıoğlu, "Bine yakın piknik masasının belediyemiz için sipariş verdik. Böylece hem kaliteli bir mamul ortaya çıkıyor, hem de çocuklarımız döner sermaye vasıtasıyla harçlıklarını kazanıyor. Hem meslek öğreniyorlar hem de Keşan Belediyesi ekonomik bir şekilde ihtiyaçlarını karşılıyor. Trakya'daki diğer belediyelerde bu ürünlerden istiyor. Herkes doktor, mühendis, avukat, öğretmen olmak istiyor ama bu mesleklere de sahip çıkmak lazım." dedi. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ise, mesleki eğitimin üretim anlamına geldiğini ifade etti. Okulun kapasitesini artırma yolunda projeler oluşturduklarını ifade eden Saz, şunları kaydetti:"Mesleki eğitim üretmek demek. Öğrencilerimiz üreterek hayata hazırlanıyorlar. En önemlisi de mezun olduktan sonra işyeri açma yetkisine sahip oluyorlar. Bu sayede öğrencinin hayata entegrasyonu sağlanıyor. Ürün çeşidimiz de artacak. Bu sene Trakya Kalkınma Ajansı'na sunduğumuz projenin kabulüyle okula 2 makine kazandırdık. Bunu daha da çeşitlendirirsek üretim kapasitesi ve çeşitlilik artacak."Metal bölümü öğrencisi Umut Düşer ise bu işleri yaparak hem kendilerine hem de topluma faydalı olacaklarını söyledi.
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