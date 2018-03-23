Kerkük'te Türkmenler Nevruz Bayramı'nı kutladı - KERKÜK
- Kerkük 'ün tarihi kalesinden detay görüntüler - Nevruz kutlamalarından detaylar - Kerkük lü Vatandaş Suat Abdulrahman ile röportaj - Kerkük lü Vatandaş Muhammet Semir ile röportaj - Kerkük lü Vatandaş İlaf Türkmen ile röportaj - Kutlama sırasında sesli bomba saldırısı etkisinden vatandaşlar arasında gerginlik yaşanması - Sesli bombanın patladığı yerden detaylarKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, kentin tarihi kalesinde baharın başlangıcını temsil eden Nevruz Bayramı'nı kutladı. Kutlama sırasında ses bombası patlatıldı.Tarihi kalede yapılan etkinliğe çok sayıda kent sakini ellerinde Irak ve Türkmen bayraklarıyla kutlamanın yapılacağı alana geldi.Kutlamalara katılan vatandaşlardan Suad Abdulrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Nevruz Bayramı, kentteki dostluk, kardeşlik ve muhabbeti simgeliyor. Kerkük ve Kerkük lülerin daha çok huzur ve dostluğa ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.Bayramın Kerkük 'te yapılmasından büyük sevinç duyduklarını söyleyen Muhammed Semir adındaki bir başka kent sakini ise şu şekilde konuştu:"Bir kez daha tarihi Kerkük kalesinin bir Türk kalesi olduğunu ispatlamak için kutlama yapıyoruz. Buralarda sevinçlerimizi paylaşarak bu toprakları yeni nesillerimize unutturmamaya çalışıyoruz. Dedelerimizin bize bıraktığı bu anlamlı mirasa sahip çıkmak herkesin milli bir vazifesidir."