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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kerkük'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - KERKÜK

Kerkük'te şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - KERKÜK

- Kerkük kent merkezi - Sağanak yağış - Cadde ve sokakların sularla taşıması - Suların yükseldiği caddelerden araçların geçişte zorlanmaları - Vatandaşların caddelerin karşıya geçmekte zorlandıkları anlarKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.Yoğun yağışlar, kentin birçok noktasında altyapının zarar görmesine ve sele neden oldu. Kent merkezinde yoğun yağış nedeniyle trafik akışı tamamen durdu. Kerkük Meteoroloji Müdürü Silvana Abdulkerim AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmur yağışını beklediklerini ancak şiddetlenmesinin öngörülemediğini belirtti.
Özellikle kent merkezinde sağanak yağış gözlendiğini belirten Abdulkerim, aniden bastıran sağanak nedeniyle caddelerde 60 santimetrelik su birikintileri oluştuğunu aktardı.Abdulkerim, yağışların hafta sonuna kadar süreceğini ifade etti.

Hafta Sonu Sağanak Yağış Muhabir Dolu Yağışı 

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