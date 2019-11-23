Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Keresteciler sitesinde yangın - SİVAS

Keresteciler sitesinde yangın - SİVAS

- Yanan iki katlı yatakhanenin görüntüsü - İtfaiyenin yangını soğutma çalışması Sivas 'ta keresteciler sitesinde yangınSİVAS (AA) - Sivas 'ta keresteciler sitesinde iki katlı yatakhanede klimadan çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Gültepe Mahallesi'ndeki sitede bir elektrik firmasına ait şantiyenin iki katlı yatakhanesinden duman çıktığını görenler polis ve itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken yatakhanenin ikinci katı kullanılmaz hale geldi.

Polis Yangına Müdahale 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı