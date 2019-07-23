Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kepçeyle define arayan 6 kişiye suçüstü

Kepçeyle define arayan 6 kişiye suçüstü

kazılan yerden görüntü

Adli Kontrol Jandarma Kaçak Akalan Irak 

-karakol önünden görüntü
-kepçeden görüntü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde izinsiz, kepçeyle define kazısı yaptığı iddia edilen 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Malkara ilçesi nüfusuna kayıtlı S.Y, R.A., S.G., ve N.M., Keşan nüfusuna kayıtlı İ.Ü. ile S.Ş., Kavakçeşme Mahallesi Kocatepe mevkisinde kepçe ile define kazısı yaparken Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınla yakalandı. Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.Y, R.A.,S.G.,N.M., İ.Ü. ve S.Ş. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kaçak define aramasında kullanılan kepçe ve kepçeyi taşıyan kamyona el konularak, yediemine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı