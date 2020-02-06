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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kendini durdurmak isteyen şahsı başından vuran hırsızın üzerinden bunlar çıktı

Kendini durdurmak isteyen şahsı başından vuran hırsızın üzerinden bunlar çıktı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Merkezi Hırsız Cep Telefonu Dolandırıcılık Sağlık Ekipleri 


- Başakşehir’de kendini durdurmak isteyen şahsı başından vuran hırsızın, üzerinden çıkanlar şaşkına çevirdi. Suç makinesi olduğu öğrenilen hırsızın üzerinden iki adet Cep Telefonu, bir miktar altın, bozuk para, tornavida, İngiliz anahtarı, lastik eldiven ile içerisinde çalıntı eşyaların bulunduğu çanta ele geçirildi. Başakşehir Fırat Caddesi üzerindeki lüks bir siteye akşam saatlerinde hırsızlık için giren S.G. isimli şüpheli fark edilmesi üzerine koşmaya başlamış, daha sonra ise kendini durdurmak isteyen Özbekistan uyruklu Sanjarbek İshanov’u boğuşma sırasında tabanca ile 5 el ateş ederek başından vurmuş ve olay yerinden kaçmıştı. Yaralı İshanov sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, hırsız S.G. ise kısa sürede ekiplerin çalışmaları neticesinde Göksu Sokak üzerinde yakalanarak polis merkezine götürülmüştü. Hırsızın üzerinden altın, bozuk para ve hırsızlık malzemeleri çıktı Başakşehir Göksu Sokak üzerinden yakalanan S.G. isimli hırsız, polis merkezine götürüldü. Şüphelinin üst aramasından tabanca, şarjör, fişek, cep telefonu, bir miktar altın, bozuk para, tornavida, İngiliz anahtarı, lastik eldiven ve daire önünde şahsa ait olduğu tespit edilen ve içerisinde çalıntı eşyaların bulunduğu çanta ele geçirildi. Hırsızın 'dolandırıcılık' suçundan faili firar olarak arandığı tespit edildi Polis merkezine götürülen şüpheli S.G.’nin çeşitli suçlardan kaydığı olduğu öğrenildi. Ayrıca S.G.’nin dolandırıcılık suçundan faili firar olarakta arandığı tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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