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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
'Kendimi atacağım' dedi, parayı görünce vazgeçti

'Kendimi atacağım' dedi, parayı görünce vazgeçti

Ramazan G.'nin çatıdan görüntüleri

Alışkanlık Polis Polis Ekipleri 

-Ramazan G.'nin jilet ile kendini kesmesi
-Aşağı indirilişi
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Çatıya çıkmayı alışkanlık haline getiren simitçi bu defa da başka bir binanın 6. katına çıktı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de 2 bin lira borcu olduğu iddiasıyla bir binanın 6. katına çıkarak kendini aşağıya atmak isteyen şahıs, polis ekiplerinin yakınlardaki bir bankadan aldığı parayı görünce atlamaktan vazgeçti. Alınan bilgilere göre olay, Yenibağlar mahallesi Eker sokakta meydana geldi. Simitçilik yapan Ramazan G. (20), 2 bin lira borcu olduğunu iddia ederek bir bina inşaatının 6. katına çıktı. Burada borcu ödenmezse kendini atacağını söyleyen vatandaş, olay yerine gelen ekiplerden para talebinde bulundu. Eskişehir’in ileri gelenlerine seslenen Ramazan G., bu sırada elinde bulunan jilet ile kollarını kesmeye başladı.
Ekipler, yakınlarda bulunan bir bankadan 2 bin lira para aldı. Çekilen parayı aşağıdan gösteren polisler, inmesi için uyarılarda bulundu. Dün de Emek Mahallesi Ertaş Bulvarında da bir binanın çatısına çıkarak aynı söylemlerde bulunan Ramazan G., paraları görünce atlamaktan vazgeçerek aşağı indi. Polis ekiplerinin çabaları sonucu aşağı indirilen Ramazan G., gözaltına alındı.
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