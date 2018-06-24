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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kenan Sofuoğlu, oyunu kullandı - SAKARYA

Kenan Sofuoğlu, oyunu kullandı - SAKARYA

- Kenan Sofuoğlu'nun oy kullandığı okula gelişi - Sofuoğlu'nun açıklamalarıKenan Sofuoğlu, oyunu kullandı - AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Kenan Sofuoğlu: - "Çok önemli bir gün, sabırsızlıkla bekliyoruz"SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili adayı ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu kullandı.Sofuoğlu, Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulu'na gelerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Kayıtlı olduğu "1162" numaralı sandığa geçen Sofuoğlu, burada oyunu kullandı. Görevlilerle hatıra fotoğrafı çektiren Sofuoğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu.Bugün itibarıyla Türkiye'de yeni bir dönemin başlayacağını anımsatan Sofuoğlu, spor kariyerini sonlandırarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 4 hafta önce AK Parti'nin milletvekili adayı olduğunu anımsattı.Hiçbir beklentisi olmadan çalışmalara katıldığını ifade eden Sofuoğlu, "Bugün artık seçim günü, umut ediyorum ki buradan çıkan sonuç ülkemiz için hayırlı olur. Çok önemli bir gün, sabırsızlıkla bekliyoruz. Öngörülen, düşünülen şeyler var ama son nokta bugün koyulacak. İnşallah yarın yepyeni bir güne başlarız, ülkemiz ve gelecek için çok güzel olacak." dedi.
Okulda oy kullanan bazı vatandaşlar, Sofuoğlu'na başarı dileyerek fotoğraf çektirdi.

Karya Hatıra Fotoğrafı Allah Milletvekili Motosikletçi 

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