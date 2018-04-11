Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kemer'deki 'Mafya lideri' cinayetinde 6 kişi adliyeye sevk edildi

Kemer'deki 'Mafya lideri' cinayetinde 6 kişi adliyeye sevk edildi

şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Kamera Güvenlik Kamerası Avcılık Cinayet Saldırı 

-arşiv

( ANTALYA ) ANTALYA

- Rus yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Gaioz Zviadadze’nin Antalya'nın kemer ilçesinde öldürülmesiyle ilgili katil zanlılarının aranması çalışması devam ederken Zviadadze’nin evinde bulunan ve olaydan sonra kaçan 10 arkadaşından 6’sı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ölümünün hemen ardından Rus medyasında yayınlanan haberlerde "Gia Kutaisi" lakabıyla tanınan ve ülkedeki en ünlü mafya liderlerinden biri olduğu açıklanan 59 yaşındaki Gaioz Zviadadze’nin gerek Rostov kentinin hakimiyeti konusunda, gerekse yıl sonunda yapılacağı iddia edilen yasadışı “Babaların babası” oylaması öncesindeki rekabet sebebiyle diğer mafya liderlerinin hedefi haline geldiği ileri sürülmüştü. 4 ay önce Antalya’nın Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi 22 numaralı villayı kiralayan Gaioz Zviadadze’nin Gaioz Giorkhelidze; yardımcısı Giga P. de oğlu görüntüsü vermek üzere Giga Giorkhelidze ismine düzenlenmiş sahte Gürcistan pasaportuyla Türkiye’ye gelmişlerdi. Pazar günü akşam saatlerinde oğlu görünümündeki yardımcısı Giga P. İle birlikte evine dönmekte olan Zviadadze, oturduğu villaya 15 metre kala otomobille gelen kar maskeli ve eldivenli olduğu belirtilen 2 kişinin otomatik silahla yaptıkları saldırı sonucu vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybetmiş, yardımcısı Giga P. de bacağından tek kurşunla yaralandı. Zviadadze’nin yapılan otopsisinde başına 3 merminin isabet ettiği belirlendi. Olay sırasında Zviadadze’nin villasında bulunan 10 kişiden 9’u dışarıya çıkıp mafya liderinin öldüğünü görünce evi terk etti, polis evdeki bir kişi ile binadaki güvenlik kamerası görüntülerinden eşkallerini tespit ettiği kişilerden 5’i olmak üzere toplam 6 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Kemer Adliyesi’ne sevkedilen Gürcü asıllı Ruslan A. (54), David G. (55) Giga P.(27), David K. (32), Akaki M. (32) ve Arman J., (41)savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevkedilecekleri öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı