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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kemer'de çıkan yangında üç iş yeri zarar gördü

Kemer'de çıkan yangında üç iş yeri zarar gördü

işyerlerinden çıkan duman ve alevler

Mülkiye Elektrik Kontağı Trol 

-söndürme çalışmaları
-vatandaşlar
-detayla

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Kemer ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait bir çarşıda yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında bir kırtasiye dükkanı tamamen yanarken iki iş yeri de zarar gördü. İlçenin merkezindeki Lise Caddesi üzerinde bulunan belediye çarşısındaki bir kebapçı ile kırtasiye dükkanı arkasından dumanlar yükselmesi üzerine Antalya Büyükşehir İtfaiyesi müdahale etti. İş yerlerinin ve konutların yoğun olarak bulunduğu bölgede çıkan yangın korkuya sebep oldu. Vatandaşların da yardımcı olduğu söndürme çalışmaları ile yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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