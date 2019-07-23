Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Kemençe totemi tuttu: Boris Johnson Başbakan seçildi

- Kemençe totemi tuttu: Boris Johnson Başbakan seçildi

Kemençe çalma görüntüsü

( LONDRA ) LONDRA

Başbakan İngiltere Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı Başkent 


- Büyükannesinin Karadenizli olduğunu söyleyen Boris Johnson, kendisine “Kemençe çalamazsan başbakan olamazsın” denilince kemençe çalmıştı. Johnson’un bugün İngiltere Başbakanı seçilmesi, totemin tuttuğu şeklinde yorumlandı. İngiltere’nin başkenti Londra’da 2012 yılının Haziran ayında bir ekonomi dergisinin düzenlediği yarışmada en başarılı belediye başkanı seçilen Boris Johnson, Vizesiz Avrupa Hareketi ve Türkiye'yi Tanıtım Platformu Kurucu Başkanı Mehmet Okumuş’un kendisine kemençe çalmasını teklif etmişti. Okumuş Johnson’a, “Bunun adı kemençe, memleketim Rize'den size özel hediye getirdim. Başarılı Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Rizelidir. Rize'de bir inanış vardır, kemençe çalamazsan başbakan olamazsın. Londra’da iki dönemdir belediye başkanlığı yapıyorsunuz, oldukça başarılısınız, artık sizi İngiltere'nin Türk kökenli başbakanı olarak görmek istiyoruz, kemençeyi çalın, başbakan olun" demişti. Johnson ise kendisine hediye edilen kemençeyi büyük bir merak ve mutlulukla çalarak, “Bu özel hediye için size ve Rizelilere çok teşekkür ediyorum. Büyük büyük annem de Karadenizlidir” ifadelerini kullanmıştı. Johnson, kemençe çalarak kameralara poz vermişti.
İlgili Foto Galeriler
Ankara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle AçıldıAnkara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle Açıldı
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Başbakan Davutoğlu Eyüp Sultanda Sabah Namazı Kılıp Simit DağıttıBaşbakan Davutoğlu Eyüp Sultanda Sabah Namazı Kılıp Simit Dağıttı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı